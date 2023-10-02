"Высокоскоростной поезд Джакарта-Бандунг — это первый высокоскоростной поезд в Индонезии и первый поезд в Юго-Восточной Азии, скорость которого может достигать 350 км/ч", — заявил Видодо на церемонии открытия железнодорожного пути.

Протяженность пути составила 142 км. Благодаря этому маршруту существенно сократится время в дороге между Джакартой и городом Бандунг в индонезийской провинции Западная Ява: с 3 часов до 40 минут. Кроме того, ожидается, что использование такого поезда поможет сократить выбросы углерода.

Реализацией проекта занималась компания PT Kereta Cepat Indonesia-China, совместное предприятие индонезийского консорциума четырех государственных компаний и одной из крупнейших строительных компаний Китая China Railway International.