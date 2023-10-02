"Планируемый срок завершения работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба и Дом-музей "Мураново" (храм Спаса Нерукотворного) — 15 декабря 2023 года", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время выполняются работы по реставрации стен, перекрытий, полов, столярных заполнений, восстановлению кровли.

Реставрационные работы начались 3 августа.

Церковь Спаса Нерукотворного находится в северно-западной части от усадебного дома на территории регулярного парка.

Литературно-мемориальный музей создан потомками Ф. И. Тютчева на базе родовой усадьбы в деревне Мураново. Гостями усадьбы были Н.В. Гоголь, Аксаковы, поэтесса княгиня Е.П. Ростопчина, библиофил С.Д. Полторацкий и другие известные люди.