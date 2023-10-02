"Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тыс. туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова.

По его словам, для наращивания турпотока планируется повысить качество предоставляемых услуг за счет развития инфраструктуры.

"Роскосмос" и правительство Амурской области решили объединить усилия по развитию туристского маршрута на космодром Восточный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подписано соответствующее соглашение.

В рамках соглашения будет построен гостиничный комплекс на территории наукограда Циолковский, который позволит удовлетворить внутреннюю потребность в размещении сотрудников "Роскосмоса", а также туристов.