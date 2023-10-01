"Начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация — первая с момента постройки", — написал Собянин в своём телеграм-канале в воскресенье.

По словам мэра, специалисты уже реставрируют фасады и воссоздают элементы декора, следующим этапом станут работы в интерьерах.

Он добавил, что реставрация здания — это часть программы возрождения Главной выставки страны, которая началась в 2014 году.

Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, основная задача программы — сохранение культурного наследия и развитие ВДНХ. Концепция проекта заключается в возвращении сохранившимся историческим павильонам, садово-парковым объектам и малым архитектурным формам выставки первоначального облика 1954 года.

Трeхэтажное здание ресторана на берегу 3-го Каменского пруда построили в 1954 году. Павильон сочетал элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира: фасад с арочными окнами, портик с фронтоном и полукруглой аркой, колоннада парадного входа. С террас открывался вид на пруд и одноимeнный фонтан. В советское время ресторан был одним из самых престижных в городе наряду с "Прагой" и "Москвой".