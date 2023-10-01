"В Москве за весь сентябрь не было побито ни одного рекордного значения температуры, но, тем не менее, сейчас уже официально можно сказать, что сентябрь был самым теплым и самым "сухим" месяцем за весь период метеонаблюдений. Мы оценивали, что он войдет в тройку, но сейчас точно — это рекорд", — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что последние дни сентября были исключительно теплыми для целого ряда регионов, где были побиты рекорды температуры прошлых лет. Так, для 29 сентября рекорды были побиты в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, а для 30 сентября — в Тамбове, Смоленске, Рязани, Твери и Ярославле.