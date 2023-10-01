"Вводилось временное ограничение полётов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. С 8:20 мск аэропорт работает в штатном режиме на прилёт и вылет. Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб", — отметили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье министерство обороны РФ сообщило, что около 08:00 мск в Краснодарском крае сбит украинский дрон самолетного типа. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — сообщило Минобороны РФ.