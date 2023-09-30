"Световой день становится короче, и Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 9:00 утра до 19:00 вечера. Вход будет закрываться в 18:00. Работает главный вход, а также новый вход из метро Баррикадная и вход со стороны Детского зоо", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас в зоопарке "бархатный сезон". На улице еще тепло, а посетителей стало значительно меньше. Благодаря теплой осени фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры. Гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду — фламинго и пеликаны.

Можно увидеть новых животных и заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции: авиарий, животные тропиков, хижина змеелова. Из животных это муравьед Диего, бинтуронги.

У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки, и он часто гуляет по вольеру в поисках еды.

Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, находится во внутренних помещениях, а самец Жуи гуляет в открытом вольере.