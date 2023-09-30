"В настоящий момент с предпринимателями на 20 лет заключены договоры аренды четырех зданий общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. У инвесторов есть возможность выполнить условия программы и перейти на льготную ставку. Здания для открытия гостиниц находятся в центре и на востоке столицы", — сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Он напомнил, что в 2022 году в столице заработала программа льготной аренды недвижимости "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиничного бизнеса. По ее условиям инвесторы могут принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем отель. После этого арендаторы смогут обратиться за переходом на льготную ставку.

По условиям программы на капитальный ремонт инвестору дается 18 месяцев или не более пяти лет на его реставрацию, в случае если это объект культурного наследия. В ходе капитального ремонта или реставрации инвестору нужно выполнить условия программы: номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения. Кроме того, гостинице необходимо пройти классификацию и получить категорию "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд". После этого инвестор сможет обратиться в городской Комитет по туризму для перехода на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Договор аренды здания заключается на 20 лет.