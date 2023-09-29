"Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов. Таким образом, сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям", — сообщил представитель Минтранса журналистам.

Ранее в пятницу источник "Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за границу самолеты, законтрактованные у ГТЛК (исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию). Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру ликвидации, пояснял он: эти самолеты попали в список требований кредиторов. Риски ареста судов связаны с тем, что авиакомпании продолжают летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая по решению Высокого суда Ирландии находится в процессе ликвидации, подтвердил другой источник в авиаотрасли.

"В настоящее время ГТЛК направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом — АО "ГТЛК", которые подтверждают право собственности на данные воздушные суда. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов для нивелирования всех возможных правовых рисков", — заявили в Минтрансе, отметив, что взаимодействие по этому вопросу продолжается совместно с Росавиацией и ГТЛК.

Самолеты, которые подпали под ограничения, составляют примерно 5% от всего парка воздушных судов российских авиакомпаний, добавили в Минтрансе.

После введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 37 самолетов (Boeing и Airbus), законтрактованных у GTLK Europe, говорил в интервью "Ведомостям" в феврале этого года гендиректор компании Роман Лядов. Еще 37 лайнеров, по его словам, находились за рубежом (в основном в Европе), они "частично заблокированы".

Среди контрагентов группы ГТЛК — "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Россия", S7, "Ямал". S7 ранее в пятницу сообщила о вынужденных задержках нескольких рейсов за рубеж (в Таиланд, ОАЭ и Узбекистан) в связи с ожиданием разрешения на полеты от российских властей. В "Аэрофлоте" заявили, что имеющегося у компании самолетного парка достаточно для выполнения ее программы международных рейсов.