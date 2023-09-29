"Маршрут свяжет Северный и Южный фасы Курской дуги — места, где немецко-фашистские войска пытались прорвать оборону Красной армии летом 1943 года", — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Пассажиры во время маршрута смогут посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс "Курская битва".

"В настоящее время обсуждаем вопрос его продолжения в орловском и воронежском направлениях", — добавил Старовойт.

Как сообщается на сайте ППК "Черноземье", регулярно поезд начнет курсировать с 8 октября по воскресеньям. Отправление со станции Белгород в 10:05 мск, прибытие в Курск в 12:12, на станцию Поныри поезд прибудет в 13:06. Отправление со станции Поныри — 16:25, прибытие в Курск — 17:13. В Белгород поезд будет прибывать в 19:47.