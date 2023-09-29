По информации пресс-службы, представители управленческой команды Тульской области прошли первый модуль образовательной программы ВЭБ.РФ и Министерства экономического развития России в Школе управления "Сколково". В состав команды вошли сотрудники регионального правительства, муниципалитетов и специалисты по туризму.

В настоящее время обучение в Школе управления "Сколково" проходят четыре команды из Тулы, Алексина, Богородицка и Белева.

Команда из Алексина разрабатывает проект Окской экотропы, команда из Богородицка — проект развития кластера "тульского Петергофа" (Богородицкий дворец-музей).

Такой же модуль для команд из Белева и Тулы пройдет с 9 по 13 октября.

Программа состоит из пяти циклов, посвященных внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий. Итогом станет разработка управленческой командой проектов городской экосистемы туризма, отмечается в сообщении.

"Развитие популярных тульских брендов, применение современных форматов их комплексного продвижения и реализация новых проектов обеспечат перспективы масштабирования туриндустрии", — подчеркнула заместитель министр экономического развития Тульской области Лариса Соломатина, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.

По итогам 2022 года тульский регион принял более 1,5 млн человек туристов.