«Еврокомиссия опубликовала 8 и 12 сентября обновленные рекомендации по промежуточному импорту, в том числе, автомобилей, зарегистрированных в России. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша последовали директиве ЕК и больше не разрешают зарегистрированным в России автомобилям пересекать границу ЕС, за некоторыми исключениями. Норвегия сейчас вводит аналогичные меры. Зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью и менее местами больше не могут въехать в Норвегию», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, нововведение не распространяется на транспортные средства с десятью и более сиденьями. «Таким образом, границу по-прежнему можно пересекать, например, на микроавтобусах и автобусах через пограничную станцию Стурскуг, как это происходит сейчас», — уточнили в МИД.

Кроме того, предусмотрены исключения для граждан ЕС и ЕЭЗ, дипломатов. Также въезд на российских машинах может быть разрешен по гуманитарным причинам, например, в случае острого заболевания, смерти или похорон.