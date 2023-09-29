«Сильное отбойное течение унесло троих человек на 200 метров от берега на пляже Банг Тао. Одним из них был 34-летний россиянин, прибывший на Пхукет 23 сентября. Спасатели на гидроцикле прибыли к месту происшествия. Двоих человек удалось спасти, а российский турист захлебнулся», — пишет издание.

Как отмечает портал, спасатели достали россиянина из воды и сделали ему искусственное дыхание, однако мужчина оставался без сознания. Его срочно госпитализировали, и уже в больнице медики констатировали смерть.

Полиция ведет расследование и сотрудничает с больницей и посольством России, чтобы произвести вскрытие тела, а затем репатриировать его в РФ.

В свою очередь, спасатели на пляжах призвали туристов купаться только в «зонах безопасного плаванья», отмеченных желто-красными флажками. Заходить в воду там, где вывешены красные флажки, опасно для жизни.