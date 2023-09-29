"ГИМ готовит 22 проекта", — сказал Левыкин.

Отмечается, что среди них выставки: "Сокровища полковых музеев", приуроченная ко Дню защитника Отечества; "Оплот веры" к 500-летию Новодевичьего монастыря; "Ленин" о феномене создателя Советского государства.

Кроме того, Исторический музей готовит большой совместный проект с Третьяковской галереей, Пушкинским музеем и Музеем Востока "Дикое поле. В вечном движении", где покажут больше 300 археологических памятников и произведений ювелирного искусства.

Также ГИМ впервые в Москве представит коллекцию драгоценных украшений из Эрмитажа на выставке "Драгоценности. Блеск императорского двора".

В своем тульском филиале Исторический музей планирует провести выставки "Русская свадьба. Традиции и обряды" и "Красавец мужчина. Русский модник XVIII века".

Кроме того, в Улан-Удэ, Чите, Иркутске и Серове пройдут выставки "Казачество на государевой службе".

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года.