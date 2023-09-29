«Ассоциация реализовала ряд успешных кейсов в регионах по созданию кемпингов в городской черте, ориентируясь на опыт Финляндии. Перспективные города и населенные пункты позволяют создавать точки притяжения для автомототуристов и караванеров в тех местах, которые они незаслуженно проезжают транзитом в силу отсутствия информации и работающей инфраструктуры», — цитирует пресс-служба МТПП его выступление на конференции по туризму Школы управления «Сколково», которая собрала представителей властей регионов и мэров городов РФ, участников российского, греческого и индийского туристического рынков.

Лобарев считает, что владельцы объектов дорожного сервиса и туркомплексов недостаточно осведомлены о грантовой поддержке развития подобных объектов и кемпингов. Ассоциация готова консультировать тех, кого интересуют такие программы.

«Развивать автотуризм можно только совместными усилиями бизнеса, общественности, властей регионов и населенных пунктов», — подчеркивает эксперт.

По словам представителя МТПП, для этого необходимо реализовать ряд мер, среди которых – перевод категорий разрешенных к использованию земельных участков, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности (служба одного окна), разработка программы доступного туризма для объектов дорожного сервиса и туркомплексов, создание единой общероссийской информационно-навигационной сети автомаршрутов, предоставление грантов и обучение предпринимателей в области создания объектов дорожного сервиса, разработка и утверждение схемы размещения и стандартов таких объектов вдоль туристских маршрутов.

«Мы договорились о совместной работе с несколькими регионами. Такой союз общества, власти и бизнеса станет подспорьем для реализации новой концепции автотуризма. Это должно помочь повысить уровень качества придорожного сервиса, потому что бизнесу и потребителю будет понятно, как работать в этой сфере, на какие нормативы опираться», — подчеркнул Лобарев.

Ранее Ассоциация предложила ввести классификацию автомобильных туристических маршрутов и кемпингов, создать серию государственных стандартов (ГОСТ) в рамках разработки концепции по автотуризму. Основными критериями классификации должны стать такие параметры, как экологичность, качество, безопасность, доступность.