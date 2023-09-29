Церемония награждения состоялась 28 сентября. Жюри профильного паркового конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации года.

"Эта награда для первого тематического парка развлечений страны уже девятая. С момента своего открытия Сочи Парк ежегодно становился лучшим в России, побеждал в номинациях "Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений" и "Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке", — подчеркивает пресс-служба.

В 2023 году в Сочи Парке открыли самый большой в Европе водный аттракцион "Морская царевна" и начали работу еще над двумя аттракционами, экстремальным и семейным, запуск которых намечен на 2024 год. Летний сезон "Ныряй в чудеса" в Сочи Парке посвятили водной стихии — представили нового маскота Морскую царевну, выпустили собственный мультсериал "В сказку портал", сделали акцент на звездные гранд-шоу.

С начала года Сочи Парк уже посетили более 1,3 млн гостей.