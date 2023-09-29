Старт празднику был дан в поселке Александро-Невский, где открыли памятник "белому генералу".

Памятник изготовлен и установлен в рамках проекта, инициированного жителями Александро-Невского района. Он получил финансовую поддержку по региональной программе местных инициатив. Автор — рязанский скульптор Олег Седов.

Как отметил на церемонии открытия памятника губернатор Рязанской области Павел Малков, этот проект — пример бережного отношения к истории нашей Родины.

"Скобелев — легендарная личность. Его помнят, на него равняются. Вдохновляют не только его военные подвиги. Сама жизнь и все дела Скобелева учат быть достойными людьми", — подчеркнул глава региона.

Также в рамках празднования юбилея Скобелева в Рязанском областном художественном музее открылась выставка "Полководец, Суворову равный", а в областной филармонии состоится концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Завершающие мероприятия празднования пройдут в родовом имении генерала — в селе Заборово, в музее-усадьбе "Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева", где он был похоронен.

Скобелев (1843-1882) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878). Участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. "Белым генералом" его называли за участие в сражениях в белом мундире и на белом коне.

Жизнь Скобелева тесно связана с Рязанским краем, с Александро-Невским районом — здесь похоронены его родители, покоится он сам. Также в селе Заборово находится родовое имение Скобелевых.