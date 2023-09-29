«Мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды Вооруженных Сил с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора. Постановление об этом подписано», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Интерфакса».

Решение распространяется на зарубежные туры и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата.

Президент Владимир Путин в июне подписал закон о возврате денег за туры мобилизованным россиянам. Согласно тексту документа, мобилизованные, служащие по контракту и добровольцы, участвующие в СВО, а также их родственники смогут в полном размере вернуть стоимость неиспользованной турпутевки, купленной в период с 1 сентября 2021 года.

Чтобы вернуть средства, нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора о реализации туристского продукта. Сделать это может как сам мобилизованный, так и члены его семьи в течение трех лет со дня заключения такого договора. Срок возврата – 10 дней с момента подачи заявления.