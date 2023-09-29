«Краснодарский край провел очередной жаркий летний сезон. С начала года мы приняли 15 млн гостей. Несмотря на непростую транспортную логистику мы идем с опережением прошлогодних показателей на 5%», — сказал он на совещании с Минэкономразвития по итогам туристического сезона.

Как отметил Руппель, наибольшей популярностью пользовались гостиницы 4-5*.

«Таких у нас насчитывается 285, 81 из них работает по системе «все включено». Мы продолжаем наращивать этот сегмент, сейчас он наиболее востребован. В этом году открылось 30 новых гостиниц, в том числе работающих по этой системе», — пояснил он.

Кроме того, на сопровождении в регионе находятся 46 инвестпроектов на общую сумму 458 млрд рублей. Их реализация позволит создать в Краснодарском крае около 33 тыс. новых номеров преимущественно категорий 4-5*. Сюда не включены такие крупные федеральные проекты как Новая Анапа и Долина Васта.

Туристический поток за три летних месяца в Краснодарском крае составил 9,7 млн человек. По итогам прошлого года Кубань приняла 17,4 млн туристов.