Правительство Португалии одобрило приватизацию флагманского авиаперевозчика. Чиновники ищут крупных инвесторов, которые могли бы приобрести акции TAP Air и вложить средства в развитие узлового аэропорта в Лиссабоне, а также в увеличение пропускной способности других аэропортов, заявил министр финансов страны Фернандо Медина.

По его словам, авиакомпания вносит стратегический вклад в экономику Португалии, в связи с этим правительство заинтересовано прежде всего в дальнейших перспективах TAP Air, а не в финансовой составляющей сделки.

Новый владелец получит доступ к разветвленной маршрутной сети авиаперевозчика, охватывающей Южную Америку и португалоязычные страны Африки.

Решение о приватизации TAP Air может привести к дальнейшей консолидации европейской авиационной отрасли. Так, ранее Lufthansa приобрела 41% акций итальянской ITA Airways, а материнская компания British Airways International договорилась о покупке испанской Air Europa.

Комментируя возможную сделку, в Lufthansa подчеркнули, что стремятся к постоянному увеличению доли на рынке авиаперевозок. В Air France-KLM, в свою очередь, подтвердили интерес к покупке и отметили, что в настоящий момент ожидают более подробной информации об условиях продажи активов.