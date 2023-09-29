"Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч", — сказала она.
Сегодня в 15:30
S7 задерживает рейсы в Бангкок, Дубай, Ургенч в ожидании разрешения властей РФ
МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Авиакомпания S7 вынужденно задерживает несколько зарубежных рейсов — в Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ), Ургенч (Узбекистан) — в ожидании разрешения властей РФ, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.