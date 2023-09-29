«В части легализации гостевых домов мы вместе с бизнесом выступаем за честную конкуренцию на рынке гостиничных услуг. Вместе с Госдумой мы разработали законопроект, в котором ввели понятие гостевые дома, ввели классификацию, с обязательным внесением записи в реестр классифицированных средств размещения. Предлагаем здесь установить максимально простой механизм легализации, упростить для собственников все необходимые процедуры, минимизировать число необходимых для легализации объекта документов. Первоначально мы планировали провести эксперимент на территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края, перечень может быть расширен», — сказал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, выступая на совещании с регионами по итогам туристического сезона.

Как отметил Вахруков, гостевые дома – это популярный и доступный для туристов номерной фонд, который должен обеспечивать достойное качество услуг, гарантировать безопасность.

Он напомнил, что все гостиницы в РФ для оказания услуг должны получить звезды, эту работу проводят специализированные аккредитованные организации.

«Мы уже продлили им на полгода аттестаты аккредитации, параллельно передали функции по аккредитации в Росаккредитацию. Сейчас обсуждаем вопросы повышения доверия к системе классификации, создания равных условий для всех участников рынка. Одним из предложений мы рассматриваем возможность заявительной классификации для гостиниц уровня «без звезд» до уровня «две звезды», — пояснил Вахруков.

Эксперимент по легализации гостевых домов запланирован с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. По законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Согласно документу, в гостевых домах может быть не больше 15 номеров, владелец должен быть зарегистрирован в том же доме или в жилище, расположенном на том же участке. Площадь жилья тоже ограничат: максимум 1 000 кв. м на все номера.