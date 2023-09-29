Курс доллара США составил 98,0425 руб./$1 в 13:50 по Москве, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,99 руб./EUR1, подорожав на 1,78 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,48 рубля — до 100,72 руб. Курс китайского юаня поднялся на 13 копеек — до 13,438 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", одной из основных причин возобновившегося снижения курса рубля стало окончание налогового периода сентября. При этом высокие мировые цена на нефть, приближающиеся к отметке $100 за баррель по сорту Brent, а также заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ за последние несколько месяцев (до 13% годовых) пока не в состоянии оказать устойчивую поддержку нацвалюте.