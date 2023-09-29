Исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию.

"Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. Самолеты попали в список требований", — сказал источник.

По его словам, рекомендация действует с сегодняшнего дня "до особого решения" Росавиации.

"Интерфакс" направил запросы в Минтранс, ГТЛК, а также "Аэрофлот", "Россию" и S7, в парке которых есть самолеты, законтрактованные у группы ГТЛК.

Ранее в этом году сообщалось, что Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации SPV-компаний ГТЛК — GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company.