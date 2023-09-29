"Все желающие смогут примерить нефритовые сапоги, которые специально для экспозиции изготовят камнерезы Иркутска", — говорится в сообщении.

Экспозиция Иркутской области, где будут представлены достижения региона за последние шесть лет, в том числе в промышленности, транспортном и агропромышленном комплексах, строительстве, науке, образовании, энергетике и культуре, разместится в павильоне площадью более 100 кв. м.

Ее центром станут кольцевидный деревянный портал, который символизирует связь между прошлым и будущим, и масштабная видеостена. Внутри портала будет дополнительный видеоэкран.

Рядом с порталом установят копию скульптуры художника Даши Намдакова "Хранитель Байкала", которая находится на острове Ольхон озера Байкал в местности Узуры и представляет собой дерево высотой 7,5 м. Также будет представлен макет самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиационном заводе.

При помощи VR-технологий посетители смогут погрузиться на дно Байкала, поучаствовать в экскурсиях на промышленные предприятия региона, увидеть, как добывают золото и изготавливают полимеры, посмотреть экспозиции архитектурно-этнографического музея "Тальцы". А также понаблюдать за байкальскими нерпами, будет прямая видео-трансляция с Ушканьих островов и других мест озера.

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В рамках выставки каждый регион отметит свой день, для Иркутской области это будет 17 ноября. На эту дату запланированы панельные сессии с участием представителей власти и бизнеса, выступления творческих коллективов, модный показ по мотивам эпоса народов Сибири, музыкальный батл между струнными квартетами и джазовыми оркестрами Иркутской и Омской областей и другое.