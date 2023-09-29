Рейсы запланированы по вторникам: из Самары в 05:10 с прибытием в Ташкент в 09:15, из Ташкента в 10:15 с прибытием в Самару в 12:30. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских мест.

По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", с 29 октября по 25 марта прямое авиасообщение между Самарой и Ташкентом будет осуществлять также авиакомпания "Уральские авиалинии".

Между тем авиакомпания Air Arabia со 2 октября начнет выполнять рейсы по маршруту Шарджа-Самара.

Перелеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на А320 вместимостью до 168 пассажиров. Время в пути — около 5 часов.

"Плановое время вылета из Самары — в 00:30, время прибытия в аэропорт Шарджи — 05:20", — говорится в сообщении пресс-служба самарского аэропорта.

Air Arabia — ближневосточный лоукостер, выполняет рейсы более чем в 40 стран. В основном речь идет о странах Европы, Азии, Северной и Восточной Африки.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.