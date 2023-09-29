По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", с 29 октября по 25 марта прямое авиасообщение между Самарой и Ташкентом будет осуществлять также авиакомпания "Уральские авиалинии".
Между тем авиакомпания Air Arabia со 2 октября начнет выполнять рейсы по маршруту Шарджа-Самара.
Перелеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на А320 вместимостью до 168 пассажиров. Время в пути — около 5 часов.
"Плановое время вылета из Самары — в 00:30, время прибытия в аэропорт Шарджи — 05:20", — говорится в сообщении пресс-служба самарского аэропорта.
Air Arabia — ближневосточный лоукостер, выполняет рейсы более чем в 40 стран. В основном речь идет о странах Европы, Азии, Северной и Восточной Африки.
Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.