«У нас этим летом выросли перевозки пассажиров воздушным транспортом на 11%, внутренним водным – на 9%, автобусами – почти на 6%, железнодорожным транспортом в дальнем следовании – на 7%. Мы работаем в координации с Минтрансом, Минпромторгом, вместе прорабатываем вопросы обновления подвижного состава, развития аэропортов, удобной логистики на дорогах, в том числе для автотуризма», — сказал он, выступая на совещании с регионами по итогам туристического сезона.

Как отметил Решетников, с этого года министерство совместно с Минтрансом мониторит цены на транспорт, планирует развивать придорожный сервис, создавать новые многофункциональные сервисные зоны.

Также в центре внимания – вопросы безопасности путешественников, обеспечение качества услуг, правопорядка на туробъектах.