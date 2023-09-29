«На сегодняшний день та проблема, которую мы увидели и с коллегами обсуждали – это невозможность регионов самостоятельно распределять объем средств между направлениями поддержки и концентрировать ресурсы на самом необходимом. Наш целевой показатель – 75,5 млн туристических поездок в 2024 году и 140 млн в 2030 году, поэтому мы считаем, что четыре субсидии могут быть объединены», — сказал он, выступая на совещании с регионами по итогам туристического сезона.

Как отметил Вахруков, 30% об общего объема денег будет формироваться, исходя из веса целевых показателей и заявленных эффектов от единой субсидии. Целевые показатели – количество созданных номеров и количество новых турпоездок в регионы. Еще 30% будут формироваться от того объема номерного фонда, который есть в регионе от общего количества КСР во всех регионах, которые подадут заявку на получение единой субсидии.

«Ну и новелла, которую мы хотим обсудить – почти треть субсидии будет распределяться пропорционально уровню средств, которые сам регион будет направлять на развитие туризма. Это средства, которые будут направлены регионам сверх нормативно установленного уровня софинансирования. Те регионы, которые больше тратят своих средств на развитие туризма, будут вправе рассчитывать на большую поддержку федерального центра», — пояснил он.

Оставшимися 10% предлагается поддержать регионы с национальными турмаршрутами.

«Я думаю, что в декабре мы сможем утвердить посубъектное распределение единой субсидии и до конца года подписать соответствующие соглашения. Тогда в начале 2024 года регионы смогли бы распределить средства, заключить контракты и своевременно начать реализовывать проекты», — сказал он.

Замминистра добавил, что пока распределить средства можно только на 2024 год, однако после продления нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» рассчитать субсидию можно будет и на более длительный период.