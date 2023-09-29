"На курорте "Красная Поляна" на одной площадке встретились сразу 2 тыс. специалистов из пяти стран и 40 российских городов. Они намерены оцифровать опыт прошлого и задать тренды на будущее", — говорится в сообщении.

В мероприятии принимают участие создатели деловых мероприятий, ведущие, декораторы, свадебные организаторы, владельцы агентств, представители главных ивент-площадок страны, спикеры ивент-конференций, фотографы, HR, маркетинг и PR-специалисты.

"Обучающий блок состоит из четырех базовых панелей: креатив, технологии, продажи и перспективы. Помимо этого участников ждут дополнительные образовательные направления: MICE и свадьбы. На разных площадках выступят 50+ топов индустрии, в том числе: Борис Альхимович (Redday), Дмитрий Лапатин (Global Mice Group), Андрей Тубольцев (Dreamlaser), Анастасия Соколова (Celebrate it), Инна Снижко (Wedding Awards Russia), Иван Нефедкин (Radugadesign) и многие другие", — отмечается в сообщении.

В организации масштабного ивент для ивенторов участвует сообщество волонтеров, общей численностью более 80 человек. Проявить себя ивенторы смогут и в традиционном благотворительном забеге Run & Eat в карнавальных костюмах.

"Люди, которые делают ивенты, искренне хотят сделать этот мир лучше. Ивент-индустрия — это тысячи молодых креативных людей, полных жажды жизни, готовых отвечать на вызов времени и расти для того, чтобы делать события интереснее. В Сочи отличная инфраструктура для того, чтобы реализовать множество самых смелых задумок: от масштабных мероприятий для отдельных корпораций, до фестивалей, форумов и соревнований, которые могут иметь общероссийских размах", — цитирует пресс-служба соорганизатора форума Андрея Фомина.