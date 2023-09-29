По данным на пятницу, в авиакомпанию было подано 154 заявки, все они обработаны. Денежные средства поступят на счета пассажиров в течение пяти-десяти дней.
Как сообщалось, 12 сентября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
Как сообщал журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, у самолета произошел отказ зеленой гидросистемы, пилот принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса.
Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилот принял решение посадить самолет в поле.
Самолет планируется восстановить.
Также Скуратов заявлял журналистам, что есть договоренность со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому пассажиру будет выплачено 100 тыс. рублей как "компенсация за испуг".