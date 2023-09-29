"На данный момент осталось всего семь пассажиров рейса U6-1383 Сочи-Омск, которые еще не оформили заявление на компенсационную выплату в размере 100 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

По данным на пятницу, в авиакомпанию было подано 154 заявки, все они обработаны. Денежные средства поступят на счета пассажиров в течение пяти-десяти дней.

Как сообщалось, 12 сентября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Как сообщал журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, у самолета произошел отказ зеленой гидросистемы, пилот принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса.

Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилот принял решение посадить самолет в поле.

Самолет планируется восстановить.

Также Скуратов заявлял журналистам, что есть договоренность со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому пассажиру будет выплачено 100 тыс. рублей как "компенсация за испуг".