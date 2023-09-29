Световую подсветку на башне в цветах триколора российского флага запустили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Участие в мероприятии также принял полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

"Шуховская башня", установленная в Перми, сделана по подобию башни инженера Владимира Шухова, которая находится под Дзержинском в Нижегородской области. Конструкция состоит из одного элемента, схожего с металлическими радио- и телебашнями. Высота нового арт-объекта — 25 метров.

Шуховская башня на Оке — единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Расположена примерно в 12 км от города Дзержинска на левом берегу Оки, за поселком Дачный.

Сооружение, высота которого составляет 128 м, является одной из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций Шухова.

Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. В рамках празднования юбилея в течение 2023 года в регионе проходит цикл различных праздничных мероприятий.