"Инвестор — ООО "Ритм" — в сжатые сроки провел капитальный ремонт объекта в Центральном административном округе столицы по адресу улица Зацепа, дом 27 и выполнил все требования городской программы. Раннее компания выиграла аукцион на право аренды здания, в мае 2023 года город заключил договор с победителем. За четыре месяца инвестор провел капитальный ремонт объекта и выполнил все требования, необходимые для перевода на льготную ставку — один рубль за квадратный метр в год. При соблюдении условий программы она будет действовать в течение всего срока договора — 20 лет", — говорится сообщении со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Здание на улице Зацепа, дом 27 стало не только первым арендованным, но и первым отремонтированным объектом по программе.

Напомним,что в 2022 году в столице начала действовать программа льготной аренды недвижимости для гостиничного бизнеса. Инвесторы, определенные по результатам торгов, могут выполнить условия программы и обратиться за переводом на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.

По условиям программы на капитальный ремонт здания инвестору дается 18 месяцев. В ходе ремонта арендатору нужно выполнить определенные условия программы.

Двухэтажное кирпичное здание на улице Зацепа площадью 288,2 квадратного метра построено в 1870 году. Вместе с ним в аренду сдан и земельный участок площадью более 400 квадратных метров.