Здание на улице Зацепа, дом 27 стало не только первым арендованным, но и первым отремонтированным объектом по программе.
Напомним,что в 2022 году в столице начала действовать программа льготной аренды недвижимости для гостиничного бизнеса. Инвесторы, определенные по результатам торгов, могут выполнить условия программы и обратиться за переводом на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.
По условиям программы на капитальный ремонт здания инвестору дается 18 месяцев. В ходе ремонта арендатору нужно выполнить определенные условия программы.
Двухэтажное кирпичное здание на улице Зацепа площадью 288,2 квадратного метра построено в 1870 году. Вместе с ним в аренду сдан и земельный участок площадью более 400 квадратных метров.