"Leo 270M по имени Ветер стал самым восточным среди всех леопардов планеты, осваивая восточные границы заповедника и его окрестностей. Он отдалился от ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда" на 100 километров", — говорится в сообщении.

Ареал обитания дальневосточных леопардов и так находится восточнее, чем их африканских и индийских сородичей. Однако Ветер пошел еще дальше, выйдя за пределы ареала обитания своего вида.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) Хосе Антонио Эрнандес-Бланко отметил, что с начала наблюдений за молодым леопардом животное прошло сотни километров — в среднем около 8 км в день. За это время Ветер успешно охотился 13 раз, добывая оленей и мелких хищников.

В XX веке дальневосточные леопарды были распространены на юге Приморского края. Со временем их численность сократилась, и к началу XXI века их оставалось всего 35 особей. Ситуацию со временем удалось изменить, сейчас ядро популяции находится в нацпарке "Земля леопарда".

Как сообщалось, ранее в Уссурийском заповеднике в Приморье стартовала программа реинтродукции дальневосточного леопарда — самца и самку выпустили на заповедной территории в Приморском крае, где их не было более 50 лет. Молодой самец, еще котенком спасенный людьми и выпущенный в дикую природу, Leo 260M, отправился на север Уссурийского заповедника. Также наблюдение продолжается и за первым выпущенным в заповедник леопардом — самкой под номером Leo 284F.

Проект реализуется под научным руководством ИПЭЭ РАН и при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды". В будущем в Уссурийском заповеднике и в южной части Сихотэ-Алиня планируют сформировать новую популяцию численностью минимум в 25 особей.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В нашей стране большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".