Полотно под названием "Le bassin aux nympheas" ("Пруд с кувшинками") было создано в период с 1917 по 1919 год, с 1972 года оно находится в неназванной частной коллекции. Оценка стоимости картины составляет не менее $65 млн.

"Это редчайшая вещь — заново обретенный шедевр", — отметил вице-председатель правления Christie's Макс Картер. Кувшинки (также нимфеи, белые или водяные лилии) являются одним из прославленных сюжетов на картинах Моне (1840-1926). В 2018 году одно из порядка 250 изображений кувшинок кисти французского импрессиониста из коллекции Дэвида и Пегги Рокфеллеров было продано за рекордные $85 млн.