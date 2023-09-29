"В программе гастрономического праздника ожидаются игры, кулинарные мастер-классы, песни и танцы. Гости фестиваля смогут отведать вкусную выпечку с разной начинкой и просто хорошо провести время", — отмечается в сообщении.

Псковичи могут прийти на праздник со своей выпечкой и поучаствовать в конкурсе лучшего пирога.

Школьники, ранее презентовавшие свои "семейные" пироги заочно, смогут принести их и рассказать о семейном рецепте.

"Организаторы конкурса преследуют цель сохранить преемственность поколений, историко-культурные традиции города и передать их детям", — подчеркнули в пресс-службе администрации.