"Башкирии выделили дополнительные 7,5 млн рублей из федерального бюджета. В рамках софинансирования республиканский бюджет направит еще 3 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные субсидии позволят организовать бесплатные путешествия еще около 1,5 тыс. учащимся.

Общий объем финансирования составит около 275 млн рублей, что позволит охватить бесплатными турпоездками более 39 тыс. учащихся 5-9 классов.

"Увеличение грантовой поддержки стало возможным благодаря участию Башкирии в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", — уточнили в пресс-службе.

В рамках реализации программы "Школьный туризм" туроператорами региона разработаны 46 уникальных туристических маршрутов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на реализацию программы детского туризма в Башкирии будет выделено около 265 млн рублей, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году.