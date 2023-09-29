Также впервые на заседании по аттестации гидов присутствовали независимые наблюдатели — гости из Республики Калмыкия. Они приехали в регион для обмена опытом в сфере туризма, договоренности о чем были достигнуты на Петербургском экономическом форуме — 2023.

"Сегодня состоялось уже пятое заседание аттестационной комиссии. Всего в нашем регионе работают 27 аттестованных экскурсоводов. Примечательно, что впервые мы аттестовали специалиста, который работает с туристами, имеющими нарушение слуха. Для общения с ним на заседание был приглашен сурдопереводчик", — приводятся в сообщении слова регионального министра туризма Ирины Чемерчевой.

Имена аттестованных экскурсоводов включены в Федеральный реестр экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков.

Согласно Федеральному закону об основах туристской деятельности в РФ, экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики должны проходить аттестацию раз в пять лет. Для этого необходимо сдать квалификационный экзамен с тестированием и практическими заданиями.