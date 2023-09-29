В министерстве промышленности, торговли и энергетики региона прогнозируют ежедневную посещаемость мероприятия на уровне 1,5 тыс. человек.

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский сообщил, что вся продукция, представленная на ярмарке, — отечественного производства.

"Мы попросили организаторов, чтобы на ярмарке была представлена и астраханская продукция. Посетители могут продегустировать и попробовать астраханские сыры", — цитирует министерство слова Волынского.

Министр анонсировал в рамках тематических мероприятий под эгидой Минпромторга России проведение в регионе этой осенью также вещевой ярмарки российских производителей.

Всероссийская винная ярмарка продлится в Астрахани до 8 октября. Около 20 производителей из Краснодарского, Ставропольского краев, Северного Кавказа, Республики Крым, Ростовской области представят более 200 наименований напитков.

Запланированы лекции о развитии виноделия и винной культуры в России, мастер-классы от профессиональных сомелье, дегустационные сеты фермерских сыров и мясных деликатесов, оптовые и розничные продажи.

В 2022 году винные ярмарки были организованы в Москве, Калужской, Брянской и Воронежской областях. С начала 2023 года ярмарки уже прошли в Сочи, Калуге, Красногорске, Казани, Ярославле, Уфе и дважды в Воронеже.