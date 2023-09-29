Экспресс-маршрут между аэропортом и станцией метро "Ховрино" на севере Москвы теперь обслуживают 12 новых низкопольных автобусов НефАЗ большого класса вместимостью более 100 пассажиров.

"Ежедневно экспресс-автобусами для поездок между станцией метро "Ховрино" и аэропортом "Шереметьево" пользуются порядка 6-7 тысяч пассажиров. При этом спрос на этот маршрут продолжает расти. Чтобы обеспечить максимальный комфорт поездки, в том числе в пиковые часы, в июле мы сократили интервал отправления с 15 до 10 минут, а теперь завершили и процесс обновления автобусного парка. Пассажиров перевозят вместительные автобусы "НефАЗ" российского производства", — цитирует пресс-служба "Аэроэкспресса" гендиректора компании Андрея Акимова.

Поездка до аэропорта "Шереметьево" на автобусном экспрессе занимает около 20 минут по платной трассе М-11. Остановки расположены у выхода №2 станции метро "Ховрино", в аэропорту — около выхода из терминала В. Экспресс-автобусы курсируют каждые 10 минут в течение всего дня как в сторону аэропорта, так и из аэропорта.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров в аэропорты Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Несколько лет назад компания использовала для перевозки только железнодорожные поезда: сейчас в ее парке 11 швейцарских двухэтажных Stadler, 7 одноэтажных составов "Демиховского машиностроительного завода", а также две скоростные "Ласточки".

В конце 2019 года "Аэроэкспресс" запустил свой первый автобусный маршрут — от станции метро "Ховрино" до "Шереметьево". На этой линии использовались автобусы большого класса ЛиАЗ-5292 производства группы "ГАЗ". В марте прошлого года автоперевозки были запущены от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово" — там курсируют немецкие автобусы Setra.

В конце прошлого года компания оформила договоры лизинга 10 автобусов китайского производителя Youtong. Речь шла о модели Yutong ZK 6121 HQ — это междугородние автобусы на 57 пассажирских кресел.