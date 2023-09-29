«Сейчас у нас более миллиона номеров по стране при среднегодовой загрузке 39%. Текущий номерной фонд принимает 73 млн туристов по прошлому году. С учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры к 2030 году мы рассчитываем, что действующие гостиницы примут дополнительно 21 млн туристов. Это та емкость, которая есть и это должно привести к повышению уровня загрузки отелей. В то же время для реализации всего потенциала и достижения цифры в 140 млн нам необходимо создать еще 238 тысяч номеров», — сказал он, выступая на совещании с регионами по итогам туристического сезона.

Как отметил Решетников, для достижения намеченных показателей планируется продолжить программу субсидирования модульных отелей, первый этап конкурса прошел весной 2023 года. Тогда было выделено 8 млрд на создание 6 тыс. номеров.

«В рамках второго этапа поддержку получат еще 433 проекта, это 8 тыс. номеров. Мы сейчас активно приступаем к заключению соглашений. Задача состоит в том, чтобы довести до регионов деньги в ближайшие пару недель», — пояснил он.

Кроме того, в рамках строительства крупных отелей по программе льготного кредитования проведен отбор проектов на 28 тыс. номеров.

«Мы готовим новый отбор. По запросу бизнеса пересмотрели механизм. Установили предельную стоимость строительства в расчете на один номер в зависимости от звездности. Проект постановления с соответствующими изменениями мы согласовали с Минфином, и он внесен в правительство. Ожидаем подписания документа в ближайшие пару недель. После утверждения запускаем второй этап конкурса, его емкость 20 тыс. номеров», — рассказал Решетников.

Также номерной фонд будет увеличиваться за счет легализации гостевых домов, работающих в серой зоне.

«По нашим оценкам, это до 190 тыс. номеров к 2030 году. Мы сейчас готовим с Госдумой законопроект об экспериментальном регулировании «серого» рынка. Предлагаем установить максимально простой механизм легализации. И протестировать его в регионах. Законопроект направлен в регионы, просим его изучить, дать свою экспертизу», — заключил он.