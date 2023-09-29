«Я прекрасно понимаю, что для многих территорий сезон еще не закончен, но у нас страна большая и где-то уже заканчивается летний сезон, поэтому у нас немного времени, чтобы отследить этот переход. Ключевой для нас показатель — число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Этот показатель у нас вырос за май-август почти на 16%. И по сравнению с прошлым летом на 5 млн турпоездок люди совершили больше», — сказал он, выступая на совещании с регионами по итогам туристического сезона.

Как отметил Решетников, традиционно популярными направлениями для путешественников остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области.

«По приросту турпоездок летом лидером стал Дагестан, где показатель вырос в семь раз. Это объясняется и увеличением числа рейсов в республику, и легализацией номерного фонда, и расширением статистического наблюдения, куда попало больше средств коллективного размещения», — пояснил он.

Также более чем в два раза выросло количество турпоездок в Республику Алтай, Адыгею, Магаданскую и Ленинградскую области.