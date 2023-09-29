Полеты из Белграда в Петербург в рамках осенне-зимнего расписания запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам, в обратном направлении — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

"Air Serbia — единственный перевозчик, который связывает прямыми рейсами Санкт-Петербург и Белград. Благодаря удобным стыковками и пересадкам в аэропорту имени Николы Тесла, пассажиры могут открыть для себя более 70 направлений Европы, Ближнего Востока и Северной Америки", — уточняет пресс-служба ВВСС. Air Serbia — государственная авиакомпания Сербии, базируется в аэропорту имени Николы Теслы (Белград).