"Международный аэропорт имени Маншук Маметовой проведет текущий ремонт существующего покрытия рулежной дорожки. Данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности полетов. На период ремонта с 02:00 часов 08 октября по 05:00 часов 10 октября, а также с 01:30 до 17:00 часов 12 октября (резервный день) планируется закрытие аэродрома для приема и выпуска воздушных судов", — говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что "это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров".

Как заверили в аэропорту, сроки планируемого ремонта выбраны с учетом периода благоприятных погодных условий, а также с учетом снижения количества самолетовылетов в аэропорту, и согласованы с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Уральск.

Международный аэропорт имени Маншук Маметовой просит пассажиров с понимание отнестись к проводимым работам и заранее спланировать свои путешествия, а в случае если уже приобретены билеты на эти даты нужно обратиться к авиаперевозчику.