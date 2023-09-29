"Лаборатория "ПОЛЕ:ТЕЛО" посвящена исследованию снов, сказок и мифов, архетипов — древних и современных, коллективного бессознательного, культурных кодов разных эпох. В этом году, кроме традиционных тем, сделан акцент на исследовании поэзии и съемке видео", — отмечает министерство.

Проект включает в себя два основных блока: художественно-театральную лабораторию и фестиваль театрального искусства. На фестивале состоится финальный показ работ, созданных во время пятинедельной лаборатории. На мероприятие соберутся артисты разных театральных жанров, художники, саунд-дизайнеры, музыканты из разных городов России.

Фестиваль пройдет с 29 сентября по 1 октября. Посетителей, помимо показа главного спектакля, ждут лаборатории, индивидуальные перформансы участников, выставка, концерты и мастер-классы. Вход на мероприятие будет свободным.