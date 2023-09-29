Новая ВПП построена частным инвестором за 710 млн рублей. В ее открытии вместе с полпредом приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Грунтовая взлётно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа Л-410, Ан-28 и Ми-8. Годовой пассажиропоток запланирован до 40 тыс. человек в год. Проект реализован авиационной компанией "Витязь-Аэро" (ООО "АК "Витязь-Аэро"), резидентом ТОР "Камчатка". Объём инвестиций в проект превысил 710 млн рублей", — говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию ВПП позволит региону более успешно развивать воздушное сообщение, в том числе, и в туристическом направлении, за счёт приобретения самолетов отечественного производства пассажировместимостью до 20 человек планируется значительно увеличить объемы авиационных перевозок в крае, отмечает пресс-служба.

"Если посмотреть, где есть на Камчатке дороги, то далеко от Петропавловска-Камчатского мы никуда не уедем. Во многих случаях воздушное передвижение безальтернативно. Не только для туризма, но и для того, чтобы люди получали своевременно медицинскую помощь, могли вылететь в другую территорию", — цитирует пресс-служба Трутнева.

Камчатка, отметил он, "живёт сегодня на вертолётном обслуживании".

"Первое — очень дорого (обслуживание авиасообщения — ИФ) и не всем по карману. Второе — мы прекрасно помним аварии, которые случаются на вертолётных трассах. Они регулярно, к сожалению, происходят и уносят человеческие жизни. Самолёты — дешевле, надёжнее, безопаснее и быстрее. Поэтому, конечно, надо строить новые взлётно-посадочные полосы малые и надо для них создать самолёт", — считает полпред.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас всё-таки появился самолёт "Байкал" в воздухе. Обещают, что он появится через полтора года, но надо ещё до конца доработать всё, что касается его экономики, финансовой модели", — пояснил он.

Генеральный директор "Витязь-Аэро" Виктор Сиротин сообщил полпреду, что авиакомпания хочет приобрести в свою собственность аэропорт "Озёрная" в Усть-Большерецком районе Камчатки для модернизации зданий и сооружений, в том числе, аэровокзала и прочих сооружений, предназначенные для приёма и отправки воздушных судов. Рядом с аэропортом запланировано возведение гостиницы на 25 номеров. Полпред поручил Федеральному агентству воздушного транспорта рассмотреть возможность передачи аэропорта "Озёрная" авиакомпании.

Поселок Николаевка расположен в 32 км по автотрассе от Петропавловска-Камчатского, по прямой в 19 км.

Как сообщалось ранее, "Витязь-Аэро" осуществляет регулярные пассажирские перевозки, перевозки грузов, выполняет авиационные работы на Камчатке. Ранее компания заявляла о планах расширения своего бизнеса за счет развития перевозок на самолетах. С этой целью, как ранее сообщал Сиротин, "Витязь-Аэро" построила в своем базовом аэропорту Николаевка взлетно-посадочную полосу, собираясь пополнить авиапарк самолетами "Байкал" (новый легкий многоцелевой самолет, который придет на смену Ан-2 — ИФ) для регулярных пассажирских и туристических перевозок.

Согласно ЕГРЮЛ, владельцами ООО "АК "Витязь-Аэро" являются четверо граждан РФ: Де Ен Тяк (доля 16,8%), Игорь Евтушок (16,9%), Валерий Пономарев (16,8%), Игорь Редькин (49,5%). Компания зарегистрирована в с. Николаевка Елизовского района в феврале 2009 года с уставным капиталом в размере более 20,2 млн рублей. Ее основным видом деятельности является перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию.

На сайте авиакомпании сообщается, что ее парк состоит из 23 вертолетов Ми-8 следующих модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Она осуществляет регулярные вертолетные пассажирские перевозки в 16 населенных пунктов Камчатки и в Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области). В год "Витязь-Аэро" перевозит на Камчатке более 40 тысяч пассажиров.