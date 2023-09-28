"На сегодняшний день гастрономический туризм в Астрахани — это разрозненные точки, не соединенные в одну единую целую программу, но уже идет наработка в этом плане. Сотрудники министерства экономического развития, владельцы точек общепита и турагентства соединяют всё в единый комплекс. Есть востребованность, есть притягательные локации, которые пользуются спросом и востребованностью туристов", — сказала Шафикова.

По ее словам, планируется создание гастрономического кольца, чтобы можно было заявить, что Астрахань — это не только рыбалка: в регионе проживают много национальностей, у которых много традиций и различных кухонь.