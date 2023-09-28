«Лидерами по росту спроса среди российских регионов стали Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкесия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов. В среднем в 25 регионах с наиболее выраженным ростом доли бронирований отелей спрос вырос примерно на 60%», — говорится в исследовании.

По данным сервиса, доля бронирований гостиниц в Ингушетии выросла на 200% по сравнению с сентябрем 2022 года, в Орловской области – на 100%, в Адыгее – на 54,5%. В топ-5 также вошли Мордовия (плюс 50%) и Карачаево-Черкесия (плюс 46%).

В первой десятке отметились Липецкая область – рост числа бронирований в отелях по сравнению с прошлым годом составил 41,2%. За ней следуют Владимирская область (плюс 36%), Республика Марий Эл (плюс 35,7%), Смоленская и Курская области (плюс 33,3% каждая).

Во вторую десятку вошли Чечня (плюс 31,3%), Республика Алтай (плюс 28,1%), Тверская (плюс 26,7%), Кемеровская (плюс 26,7%), Ульяновская (плюс 26,7%) и Новосибирская области (плюс 22,9%), а также Калмыкия (плюс 22,2%), Чувашия (плюс 20,8%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (плюс 20%) и Курганская область (плюс 20%).

В топ-25 попали Томская (плюс 18,8%), Ивановская (плюс 18,2%), Сахалинская (плюс 17,6%), Тамбовская области (плюс 17,6%), а также Бурятия (плюс 16,7%).

Аналитики сервиса отмечают, что в последнее время интерес российских туристов смещается с больших городов и популярных туристических мест к малоизвестным и совсем новым местам.