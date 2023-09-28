"За пять месяцев высокого сезона сотрудники ответили на 114 тысяч запросов гостей города. Среди них были иностранные гости, в частности туристы из стран СНГ, Индии и Китая", — говорится в сообщении.

Чаще других за помощью обращались жители Москвы, Краснодара, Казани, Уфы и Нижнего Новгорода.

Сотрудников можно было увидеть на Дворцовой, Исаакиевской площадях, на площади Искусств, Итальянской и Инженерной улицах, у канала Грибоедова, Казанского собора, Александровского сада, Петропавловской крепости, Гостиного двора, Садовой улицы.

На Сенатской площади регулярно дежурил талисман проекта пес Изюм.

Всего в этом году в проекте работали более 30 человек, которые прошли конкурсный отбор, обучающий курс и сдали экзамен.