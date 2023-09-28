"Новый лоукостер — мы открыты. Ведем сейчас переговоры с разными компаниями, никаких ограничений нет. По моей информации, несколько инвесторов рассматривают такую возможность создания как пассажирской, так и грузовой компании", — сказал он на брифинге в четверг.

По словам Ластаева, переговоры ведутся с инвесторами из стран Персидского залива, Китая и Юго-Восточной Азии.

В Казахстане в настоящее время действует один лоукостер — FlyArystan, который является подразделением крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (СП госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно). Он начал работу в 2019 году.

Между тем, лоукостер не оправдал надежд казахстанцев на удешевление авиабилетов, клиенты компании часто жалуются на задержку, перенос и отмену рейсов, а также непрозрачную политику ценообразования.

Комитет гражданской авиации Минтранса считает, что FlyArystan должен быть выведен из состава национального авиаперевозчика Air Astana, чтобы усилить конкуренцию на рынке, и в дальнейшем выставлен на приватизацию.

"Это сверхконцентрированный рынок, когда у компании (Air Astana — ИФ) доминирующее положение. На основании этого мы совместно с агентством (Агентством по защите и развитию конкуренции — ИФ) внедрили предложение, что до 2024 года FlyArystan должен выйти из состава Air Astana", — заявлял ранее Ластаев.