"Более 20 парков Подмосковья 27 сентября, во Всемирный день туризма, провели для всех желающих бесплатные групповые экскурсии. В этот день почти тысяча человек приняли участие в увлекательных прогулках", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что самыми посещаемыми в этот день стали сквер им. Зайцева в Коломне, городской парк в Солнечногорске и парк-набережная им. Менделеева в Дубне. В общественных местах Подмосковья организовали выставки современного искусства, фото-выставки, экскурсии, посвященные литературе, памятникам, истории и краеведению.